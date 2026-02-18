Размер шрифта
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил его со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной. Слова французского лидера приводит издание Express.

«Он сравнил альянс со спинальной лягушкой, которая даже после смерти продолжает рефлекторно реагировать на раздражители», — говорится в публикации.

По информации издания, это заявление Макрон сделал во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний.

До этого Макрон уже заявлял о «смерти мозга» НАТО. Примечательно, что делал он это еще в ноябре 2019 года. Тогда французский лидер указал на то, что НАТО полностью утратило координацию внутри союза, и призывал Европу возобновить диалог с Россией, чтобы не совершить «большую ошибку». По его мнению, в сложившихся условиях Евросоюз должен проснуться и перестать полагаться на США.

Ранее было названо условие для распада НАТО.
 
