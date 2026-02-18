Политолог усомнился в том, что Россия пойдет на новое «энергетическое перемирие»

Россия вряд ли пойдет на новое «энергетическое перемирие», поскольку Киев делает все, чтобы его не было. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог Юрий Светов, комментируя переговоры российской, украинской и американской делегаций в Швейцарии.

«Сейчас начнутся песни: «Давайте энергетическое перемирие». Как украинцы себя вели? Как били по нашим объектам, так и бьют. И вот накануне начала переговоров Украина интенсивно атаковала объекты энергетики в разных регионах России, чтобы показать: видите, мы сильные, крутые», — отметил эксперт.

Однако масштабы этого ущерба несравнимы — на Украине надвигается энергетический коллапс, добавил он.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявлял, что Киев намерен поднять вопрос энергетического перемирия.

Ранее в США оценили положение Украины после возвращения Трампа.