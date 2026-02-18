Размер шрифта
Эксперт указал на деталь переговоров в Женеве, о кторой не расскажут на Западе

Политолог Ярошенко не удивился, что переговоры в Женеве велись на русском языке
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На Западе и в Киеве вряд ли расскажут о том, что переговоры в Женеве велись на русском языке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Эксперт напомнил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона пользовалась услугами переводчика, хотя все делегаты знают русский язык. На этот раз «украинская «идеология» разбилась о реальность», считает он.

«Это лишний раз подчеркивает крайнюю неустойчивость украинской государственности. Это также показывает, что осознать себя киевский режим может только через отрицание русского. Ничего самостоятельного в украинской идентичности просто нет», — сказал Ярошенко.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Сообщалось, что в ходе встречи использовались русский и английский языки. Основной фокус дискуссии был сосредоточен на аспектах урегулирования: военных, политических и гуманитарных.

Ранее СМИ узнали, подписывались ли на переговорах в Женеве какие-либо документы.
 
