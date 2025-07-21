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Эрдоган призвал устранить политические преграды для вступления Турции в ЕС

Эрдоган: Турция хочет устранения политических преград на пути евроинтеграции
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Depo/Global Look Press

Турция рассчитывает на немедленное устранение Евросоюзом политических преград на пути ее евроинтеграции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT Haber.

«Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня для их оживления и продвижения вперед. Эти события должны произойти уже сейчас. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели — полноправному членству в организации», — заявил он.

По словам Эрдогана, если объединение подойдет к данному вопросу стратегически и дальновидно, то не будет никаких препятствий для того, чтобы ЕС предпринял шаги. Он подчеркнул, что политические барьеры против страны должны быть устранены в срочном порядке. Президент Турции выразил надежду на справедливые отношения с Евросоюзом на равноправной основе.

До этого портал Euractiv писал, что Евросоюз в рамках новых санкций против РФ вводит ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний. По данным издания, санкции коснулись 11 компаний в третьих странах.

Ранее в Латвии заявили о планах Турции присоединиться к военной помощи Украине.

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