Медведчук объяснил, зачем Западу нужна Украина

Медведчук: Запад хочет, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом
РИА Новости

Западные кураторы Украины заинтересованы, чтобы она оставалась антироссийским плацдармом, и диктуют эту волю украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

«Эта указка [Запада] по содержанию и направленности означает только одно — страна, которой управляет эта преступная власть, должна оставаться плацдармом для противостояния с Россией», — отметил политик.

Медведчук допустил, что Киев может вернуться за стол переговоров, однако это не будет означать, что Украина готова договариваться с Россией, поскольку это не подходит людям, которые руководят украинскими властями.

До этого Виктор Медведчук заявил, что выборы нового президента на Украине не изменят ситуацию в стране. Он считает, что Украине необходима полная капитуляция «киевского режима». Медведчук обратил внимание, что Зеленского могут сменить военные — либо экс-главком ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный, либо глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов. При таком раскладе, считает политик, война будет продолжаться до бесконечности, а простому народу не будет «ни мира, ни нормальной жизни».

Ранее Медведчук рассказал, о чем мечтают уехавшие в Россию украинцы.

