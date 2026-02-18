Размер шрифта
Стало известно, какие именно санкции Зеленский ввел против Лукашенко

Санкции Киева против Лукашенко вводятся на 10 лет и включают блокировку активов
РИА Новости/Reuters

Санкции, введенные указом президента Украины Владимира Зеленского против белорусского лидера Александра Лукашенко, вводятся сроком на 10 лет и предполагают блокировку его активов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Кроме того, украинские санкции предусматривают ограничение или полное прекращение торговых операций, недопущение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений на ведение деятельности в стране. Отдельной строкой прописано бессрочное лишение Лукашенко украинских государственных наград.

О введении санкций против Лукашенко Зеленский объявил 18 февраля в своем Telegram-канале. Украинский лидер уточнил, что ограничительные меры связаны с тем, что Минск сотрудничает с Москвой. В частности, по его словам, Белоруссия разрешила России разместить на своей территории ракетный комплекс «Орешник» и ретрансляторы для управления ударными дронами, что увеличило возможности Вооруженных сил РФ наносить удары по северным областям Украины. Кроме того, Зеленский заявил, что более трех тысяч белорусских предприятий якобы поставляют технику, оборудование и компоненты для российской армии.

Ранее Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом.
 
