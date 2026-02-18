Вэнс рассказал подробности о переговорах США и Ирана в Женеве

Вэнс: переговоры США и Ирана прошли хорошо по части аспектов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что непрямые переговоры в Женеве между представителями Вашингтона и Тегерана по ядерному досье прошли хорошо в части аспектов.

По его словам, Иран согласился на новую встречу. Однако в других аспектах было крайне очевидно, что президент США Дональд Трамп обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать, добавил Вэнс.

Как сообщил The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.