В МИД Ирана назвали дело Эпштейна катастрофой для цивилизации

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга назвал дело американского финансиста Джеффри Эпштейна цивилизационной катастрофой. Об этом сообщает телеканал SNN.

По словам Багаи, дело Эпштейна можно также рассматривать как преступление против человечности.

«Нельзя недооценивать ее масштабы или утверждать, что проблема касается только США или одного человека. В то же время... усиливаются подозрения, что весь этот процесс может быть частью долгосрочного проекта по продвижению политических целей некоторых сторон», — отметил представитель иранского МИД.

До этого житель турецкого города Кайсери Рифат Оздемир заявил, что из-за внешнего сходства его постоянно сравнивают со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому он решил переехать в другой город.

По словам Оздемира, в последнее время люди на улице стали недобро на него смотреть и его жизнь превратилась в кошмар. Как писали местные СМИ, мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что собирается сменить прическу и отпустить бороду.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее британского короля освистали из-за связей его брата Эндрю с Эпштейном.