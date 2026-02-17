Размер шрифта
«Ситуация тревожная»: к защите российских судов от пиратов предложили привлечь ЧВК

Энергоэксперт Демидов: в состав экипажей судов для охраны можно включить ЧВК
Jargen Schwenkenbecher/IMAGO/Global Look Press

Если прогноз помощника президента, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева о росте случаев нападений на торговые суда РФ сбудется, то это сильно повлияет на экспорт российских углеводородов. Это создает большие риски, поэтому для охраны судов можно включить в состав экипажей сотрудников ЧВК, заявил «Ридусу» независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Он предупредил, что нападения на суда неминуемо грозят ростом страховых издержек и стоимости фрахта, цены на нефти при этом компенсировать издержки не смогут. Это съест прибыль российских компаний, и многое в данном вопросе зависит от того, насколько выгодно им еще будет заниматься экспортом нефти в таких условиях, отметил Демидов.

Что касается мер противодействия, то с хаотичным пиратством бороться слишком сложно, подчеркнул специалист.

«Можно включить в состав экипажей сотрудников ЧВК, которые займутся охраной судов. Правда, это со временем обернется эскалацией», — заключил Демидов.

До этого в интервью aif.ru Патрушев заявил, что, по имеющимся данным, Запад все чаще станет нападать на российские торговые суда. По его словам, пиратские атаки говорят о намерении парализовать внешнюю торговлю России. Он также сообщил, что РФ разрабатывает ответные меры на захваты судов в международных водах.

Ранее Эстония задержала судно с российскими моряками.
 
