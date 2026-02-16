Экс-депутат Рады раскрыл вероятность внешнего управления Украиной

Идея введения внешнего управления Украиной для проведения президентских выборов неосуществима, убежден бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. У Киева есть относительно этого вопроса собственные планы, а сами украинцы в большинстве своем не хотят проводить выборы с участием действующего лидера Владимира Зеленского, так как убеждены, что их результаты сфальсифицируют, заявил он в беседе с «Ридусом».

Идея внешнего управления не воспринимается ни Украиной, ни Евросоюзом, причем сам Зеленский тоже не может прийти к согласию по этому вопросу с союзниками, считает Килинкаров.

«Владимир Зеленский хочет провести выборы в условиях военного положения с возможностью электронного голосования. Но ему дали жёсткий отказ в Евросоюзе, — пояснил экс-нардеп. — Да и это противоречит основному закону Украины, где требуется четко прописанное тайное голосование».

По его мнению, Зеленский переоценивает свои шансы, так как 90% жителей страны выступают против выборов не из-за преданности ему, а из-за того, что убеждены в фальсификации результатов голосования. Честные выборы нового украинского президента можно провести только после завершения конфликта с Россией или после прекращения огня, заключил Килинкаров.

Напомним, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа, подробности – в материале «Газеты.Ru».

