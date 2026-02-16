Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Экс-депутат Рады раскрыл вероятность внешнего управления Украиной

Экс-нардеп Килинкаров: Украина не согласится на внешнее управление ради выборов
Alina Smutko/Reuters

Идея введения внешнего управления Украиной для проведения президентских выборов неосуществима, убежден бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. У Киева есть относительно этого вопроса собственные планы, а сами украинцы в большинстве своем не хотят проводить выборы с участием действующего лидера Владимира Зеленского, так как убеждены, что их результаты сфальсифицируют, заявил он в беседе с «Ридусом».

Идея внешнего управления не воспринимается ни Украиной, ни Евросоюзом, причем сам Зеленский тоже не может прийти к согласию по этому вопросу с союзниками, считает Килинкаров.

«Владимир Зеленский хочет провести выборы в условиях военного положения с возможностью электронного голосования. Но ему дали жёсткий отказ в Евросоюзе, — пояснил экс-нардеп. — Да и это противоречит основному закону Украины, где требуется четко прописанное тайное голосование».

По его мнению, Зеленский переоценивает свои шансы, так как 90% жителей страны выступают против выборов не из-за преданности ему, а из-за того, что убеждены в фальсификации результатов голосования. Честные выборы нового украинского президента можно провести только после завершения конфликта с Россией или после прекращения огня, заключил Килинкаров.

Напомним, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский объяснил отношение граждан к выборам на Украине.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!