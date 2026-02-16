Ключевая ошибка Запада заключается не в том, что он не прислушался к знаменитой Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, а в том, что США и Европа посчитали, что РФ не сможет противостоять их политике. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

«Это и расширение НАТО на восток, и поглощение бывших советских стран, или советского блока, в свою систему отношений полную, включая систему безопасности. Посчитали, что это просто такой вскрик утопающего», — отметил эксперт.

Тот факт, что Москва ведет переговоры с Западом, говорит о том, что России удалось отстоять свои позиции, подчеркнул он.

Как пишет турецкая газета dilkGazete, страны Европы столкнулись с проблемами из-за нежелания прислушиваться к российскому лидеру в 2007 году во время Мюнхенской конференции.

В Мюнхенской речи Путин раскритиковал идею однополярного мироустройства, выступив против планов расширения НАТО и размещения объектов американской противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе.

Тогда европейские страны не стали прислушиваться к президенту РФ и отказались создавать единую архитектуру безопасности, включающую Россию.

