Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Политолог указал на риски для Армении от инвестиций США в атомную отрасль страны

Политолог Межевич: изменения в конструкции рискованны для армянской АЭС
Animaflora PicsStock/Shutterstock/FOTODOM

Вложения США в атомную отрасль Армении, а именно, возможная модернизация генерирующих мощностей, могут негативно сказаться на экономике республики. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич, комментируя планы Вашингтона поставить в Армению малые модульные реакторы.

В качестве примера, он привел Игналинскую атомную электростанцию АЭС в Литве, которую остановили по требованию Брюсселя, из-за чего страна столкнулась с большими экономическими потерями, которые невозможно восполнить до сих пор.

По словам эксперта, опыт Литвы свидетельствует о том, что если остановить АЭС на постсоветском пространстве один раз, потом она больше не запустится.

«При всех трудностях, которые есть в Закавказье, энергетика Армении выглядела достаточно хорошо, потому что здесь была атомная генерация. В Азербайджане такой необходимости не было. Там топливная генерация есть и на газе, и на мазуте. <...> В Грузии ситуация тяжелая, но немножко помогает гидроэнергетика. А Армения, закрыв атомную станцию, фактически закрывает и экономику», — сказал Межевич.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве Трампа, пишет Bloomberg.

Ранее политолог оценил вероятность размещения американской ЧВК в Армении.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!