Политолог указал на риски для Армении от инвестиций США в атомную отрасль страны

Вложения США в атомную отрасль Армении, а именно, возможная модернизация генерирующих мощностей, могут негативно сказаться на экономике республики. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич, комментируя планы Вашингтона поставить в Армению малые модульные реакторы.

В качестве примера, он привел Игналинскую атомную электростанцию АЭС в Литве, которую остановили по требованию Брюсселя, из-за чего страна столкнулась с большими экономическими потерями, которые невозможно восполнить до сих пор.

По словам эксперта, опыт Литвы свидетельствует о том, что если остановить АЭС на постсоветском пространстве один раз, потом она больше не запустится.

«При всех трудностях, которые есть в Закавказье, энергетика Армении выглядела достаточно хорошо, потому что здесь была атомная генерация. В Азербайджане такой необходимости не было. Там топливная генерация есть и на газе, и на мазуте. <...> В Грузии ситуация тяжелая, но немножко помогает гидроэнергетика. А Армения, закрыв атомную станцию, фактически закрывает и экономику», — сказал Межевич.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве Трампа, пишет Bloomberg.

