Эксперт указал на опасность реакторов, которые США планируют поставить в Армению

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы США поставить в Армению малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

Эксперт напомнил, что попытки оборудовать советскую АЭС тепловыми элементами производства Westinghouse (США) уже предпринимались на Украине. Поскольку они встают «криво-косо», они создают потенциальную опасность, предупредил он.

«Если что-то на армянской АЭС пойдет не так, то, как это ни печально, это будет проблема и Армении, и Азербайджана. Технологические аварии потому и технологические, что им абсолютно все равно, кому принадлежит Нагорный Карабах или Арцах. Радиации это все равно», — сказал Межевич.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве Трампа, пишет Bloomberg.

Ранее в МИД РФ назвали Армению инструментом Запада в противостоянии с Москвой.