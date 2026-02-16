Размер шрифта
Пушков уличил фон дер Ляйен в стремлении превратить ЕС в «мини-НАТО»

Пушков: фон дер Ляйен стремится подчинить государства и сделать ЕС военным союзом
Liesa Johannssen/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремлением задействовать статью устава Евросоюза о коллективной обороне стремится превратить политическое объединение в «мини-НАТО» без участия США. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, глава ЕК таким образом хочет изменить базовый принцип принятия решения в Евросоюзе и перейти от единогласия к квалифицированному большинству. Таким образом можно будет игнорировать позицию Венгрии и других стран в случае их несогласия с требованиями фон дер Ляйен и «ее группы», считает Пушков.

«Это давняя задумка фон дер Ляйен - окончательно подчинить Еврокомиссии национальные государства. Сейчас она видит шанс для принятия такого решения. Оно нужно сторонникам милитаризации Европы, чтобы превратить ЕС в мини-НАТО без США, т.е. в собственно европейский военный союз. Но в будущем отказ от принципа единогласия может и взорвать ЕС. Это палка о двух концах», — написал парламентарий.

В январе 2026 года депутат Европарламента Тейс Ройтен заявил, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, посвященная взаимной обороне объединения, должна стать «реально работающей», а не церемониальной. Также в недавнем докладе о внешней политике, безопасности и обороне ЕС сказано, что ЕС должен быть готовым действовать автономно в сфере обороны на основе статьи 42.7 Договора ЕС.

Ранее Фон дер Ляйен призвала страны ЕС защитить друг друга в случае агрессии.
 
