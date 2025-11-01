Посол назвал неприемлемыми планы Канады по передаче российского Ан-124 Киеву

Планы канадских властей по передаче российского транспортного самолета Украине нелегальны. Об этом заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

По словам дипломата, подобные действия неприемлемы и незаконны, и Оттава это знает.

«Самолет должен быть безоговорочно возвращен владельцам. Это единственное решение», — подчеркнул он.

23 сентября Степанов заявил, что задержание и вероятная последующая конфискация российского самолета Ан-124 властями Канады — это «банальный грабеж». По словам посла, итоги судебного разбирательства по этому вопросу покажут качество правосудия в стране и раскроют реальное отношение Запада к праву собственности.

В феврале 2022 года Канада запретила авиакомпаниям РФ использовать свое воздушное пространство. Из-за данного решения воздушное судно Ан-124, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто.

Ранее посол Франции заявил о несогласии с планами конфисковать активы России.