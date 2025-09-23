Посольство РФ назвало «банальным грабежом» конфискацию Канадой Ан-124

Задержание и вероятная последующая конфискация российского самолета Ан-124 властями Канады — это «банальный грабеж». Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж», — сказал дипломат.

Он рассказал, что в настоящее время в Канаде идет суд по этому делу, и владелец судна оспаривает законность задержания борта. По словам посла, итоги судебного разбирательства покажут качество правосудия в Канаде и раскроют реальное отношение западных стран к праву собственности.

В июне 2023 года МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать Ан-124. Россия расценила решение канадского руководства конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство.

В феврале 2022 года российский самолет Ан-124 был конфискован властями Канады на фоне начала российской СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказалось на канадской территории. Канадские власти заявляли о планах передать самолет Украине.

