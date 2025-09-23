На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ назвало «банальным грабежом» конфискацию Канадой Ан-124

Посол Степанов: конфискация Ан-124 Канадой незаконна и является грабежом
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Задержание и вероятная последующая конфискация российского самолета Ан-124 властями Канады — это «банальный грабеж». Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж», — сказал дипломат.

Он рассказал, что в настоящее время в Канаде идет суд по этому делу, и владелец судна оспаривает законность задержания борта. По словам посла, итоги судебного разбирательства покажут качество правосудия в Канаде и раскроют реальное отношение западных стран к праву собственности.

В июне 2023 года МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать Ан-124. Россия расценила решение канадского руководства конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство.

В феврале 2022 года российский самолет Ан-124 был конфискован властями Канады на фоне начала российской СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказалось на канадской территории. Канадские власти заявляли о планах передать самолет Украине.

Ранее в Европе заявили, что западные «ястребы» хотят полномасштабной войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами