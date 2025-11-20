На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР заявили об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе

IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Россия видит «опасные метастазы» нацизма на Украине и в некоторых европейских странах, угроза неонацизма по-прежнему актуальна. Об этом на полях международного научно-практического форума «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Россия как наследница Великой Победы является ответственной за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и на сегодняшний день.

«Мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что Россия твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала.

Накануне посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник сказал, что Нюрнбергский процесс сделал «прививку» всему миру.

По его словам, Нюрнбергский процесс «сделал свое важное дело, он выполнил миссию», однако «этот период отдаляется». Мирошник отметил, что родственники нацистов, которые наказали в Нюрнберге, всячески пытаются реабилитировать предков – менять документы, давать новые трактовки, рассказывать об ангажированности Нюрнбергского трибунала.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.

