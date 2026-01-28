Размер шрифта
«Он не сходит с ума»: в России оценили сообщения о состоянии Трампа

Политолог Вайнер: Трамп – экстравагантный мультимиллиардер, а не сумасшедший
Denis Balibouse/Reuters

Сообщения о тревожном психическом состоянии президента США Дональда Трампа ничем не оправданы — он просто экстравагантный и яркий политик, который проявляет уважение далеко не ко всем, заявил политический обозреватель Грег Вайнер. Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал сообщения о том, что в Европе озабочены ментальным состоянием американского лидера.

«Трамп – экстравагантный мультимиллиардер, и с ума он не сходит. В Америке таких много», — считает эксперт.

Он напомнил, что точку зрения о странном состоянии президента США высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По мнению политолога, это говорит лишь об отсутствии у него опыта общения с экстравагантными политическими лидерами и «закомплексованности».

«Он не часто общался с мультимиллиардерами. Фицо считает, что руководителей государств надо предельно уважать, холить и лелеять», — заявил политолог, добавив, что Трамп уважение проявляет только к тем, кто имеет еще больше «денег и золота».

Напомним, до этого Роберт Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием президента Трампа. Он после личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго 17 января охарактеризовал поведение американского лидера словами «опасный» и «не в своем уме». Отмечается, что позднее в Брюсселе словацкий премьер поделился своей тревогой с европейскими лидерами на саммите. Там политики обсуждали ситуацию после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.

Ранее врач раскрыл причины тревоги за психику Трампа.
 
