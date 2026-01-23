Размер шрифта
Глава минфина США Бессент оскорбил губернатора Калифорнии после критики Трампа

Бессент назвал бронтозавром главу Калифорнии Ньюсома, раскритиковавшего Трампа
Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, раскритиковавшего президента страны Дональда Трампа. Чиновник прокомментировал ситуацию в ходе интервью для газеты Politico.

По информации издания, Ньюсом во время встречи с журналистами в швейцарском Давосе назвал американского лидера тиранозавром и призвал дать ему отпор. Также губернатор Калифорнии рекомендовал тем, кто преклоняется перед Трампом, надеть наколенники.

«Он говорит странные вещи, например, называя президента Трампа тиранозавром рексом, что это, черт возьми, значит? Могу сказать, что Ньюсом — бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех», — сказал Бессент.

Также министр дал понять, что наколенники могли бы понадобиться самому губернатору Калифорнии для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса. Последний продолжает финансово поддерживать Ньюсома, несмотря на уход многих других его спонсоров.

22 января сообщалось, что администрация Трамп запретила Ньюсому выступить на площадке Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее губернатора Калифорнии назвали возможным кандидатом от демократов на выборах президента США в 2028 году.

