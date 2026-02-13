Размер шрифта
Макрон прокомментировал свои отношения с Мерцем

Макрон на фоне публикаций в СМИ заявил о дружеских отношениях с Мерцем
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне появившихся в СМИ публикаций о том, что между ним и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем якобы возникли разногласия, заявил о дружеских отношениях с германским политиком. Об этом сообщает издание Politico.

«Да, всегда», — сказал Макрон представителям СМИ, отвечая на вопрос, являются ли он и Мерц «хорошими друзьями».

По данным издания, в преддверии неформального саммита стран-членов Евросоюза в Брюсселе наметились линии раскола. СМИ утверждали, что «немецко-французский мотор Европы превратился в немецко-итальянский».

Несмотря на это, президент Франции покинул замок Алден Бисен в Бельгии, где проходил саммит, в хорошем настроении, пишет Politico.

Газета La Repubblica писала, что «месть» Мерца Макрону из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине рискует разрушить европейское единство в борьбе с Россией.

До этого газета The Telegraph сообщила, что Мерц предпочитает углублять партнерские отношения с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, а не с Макроном, который «скоро покинет свой пост».

Ранее СМИ рассказали о предательстве Мерца со стороны Макрона.
 
