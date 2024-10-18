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Путин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине

Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат

Россия готова к продолжению борьбы в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, комментируя ход СВО.

«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — заявил российский лидер.

Он отметил, что сейчас НАТО воюет с РФ «руками украинских солдат».

Также президент в ходе встречи с журналистами отметил, что Россия бережно относится ко всем, кроме врагов. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления ядерного оружия на Украине, указав, что Москва отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву подобное вооружение, поскольку скрыть такое сложно.

При этом российский лидер высказался, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине и понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах. Путин напомнил, что российская сторона остается открытой для переговоров.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский сделал заявления о ядерном оружии от отчаяния.

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