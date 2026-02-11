Политолог раскрыл суть политики США в отношении Армении

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению, в ходе которого он пообещал крупные инвестиции в энергетику республики.

По словам эксперта, большинство разговоров о вложениях в те или иные страны Соединенные Штаты ведут на уровне пиара, в чем и заключается суть политики американского лидера Дональда Трампа — обеспечивать влияние, не вкладывая миллиардов долларов, а наоборот, получая.

«То есть он <...> ведет себя как монарх. Я монарх, принесите мне дань, засвидетельствуйте свое уважение», — сказал Межевич.

Армения в случае с атомной энергетикой будет пострадавшей стороной, уверен политолог. Он отметил, что на Украине уже практиковалась установка американских тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) в советские реакторы — они встают «криво-косо» и создают аварийную опасность при эксплуатации.

9 февраля Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве Трампа, пишет Bloomberg.

Ранее Пашинян оценил отношения Армении и России.