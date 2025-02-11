Кот Палмерстон, ушедший на пенсию из МИД Великобритании, отправился на Бермуды

Кот Палмерстон, бывший «сотрудник» МИД Великобритании, отправляется на Бермуды, где будет «работать» с губернатором, пишет The New York Times.

Черно-белый кот Палмерстон, который в 2016 году был назначен главным мышеловом министерства иностранных дел Великобритании, объявил о своем уходе на пенсию. Однако, как выяснилось, он получил новую должность консультанта по кошачьим отношениям при губернаторе Бермудских островов.

Палмерстон, чей точный возраст неизвестен, стал символом британской дипломатии. Его карьера была насыщена не только ловлей мышей, но и громкими инцидентами. Например, у него было давнее соперничество с котом Ларри, главным мышеловом на Даунинг-стрит. В 2016 году Ларри попытался проникнуть на территорию МИД, что привело к драке, в результате которой он получил травмы и нуждался в ветеринарной помощи.

Лорд Саймон Макдональд, бывший глава МИД, отметил, что после ухода Палмерстона его часто спрашивали о судьбе кота, поэтому он рад, что Палмерстон снова в строю.

Ранее брошенный в квартире кот выжил, питаясь остатками еды и водой из унитаза.