Брошенный в квартире кот выжил, питаясь остатками еды и выпивая воду из туалета

NDTV: кот в Японии выжил, месяц питаясь остатками еды в квартире и туалетной водой

В Японии кот выжил, питаясь остатками еды в доме и выпивая воду из туалета в течение месяца, пишет NDTV.

Спасатели обнаружили кота по кличке Чудом в пустой квартире, пол которой был усыпан пустыми банками из-пот алкоголя, мусором и остатками пищи. Питомец лежал около туалета и не подавал признаков жизни. Однако выяснилось, что животное было без сознания, но живое.

Кот был немедленно доставлен в ветеринарную клинику, где благодаря усилиям врачей его удалось выходить. Несмотря на тяжелое состояние, животное проявляло агрессию, что, по мнению специалистов, может свидетельствовать о жестоком обращении со стороны бывших хозяев.



Сообщается, что полиция арестовала 27-летнюю бывшую хозяйку кота. Женщина призналась, что оставила питомца в съемной квартире, когда переезжала, не уведомив арендодателя.

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