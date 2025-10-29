На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс верит в существование ангелов и демонов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что верит в потусторонние силы
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналистке New York Post Миранде Девин признался, что верит в потусторонние силы.

«Я твердо верю, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов», — сказал Вэнс.

Он также верит, что есть некие духовные силы, действующие в физическом мире, которых многие «не видят, не понимают и не ценят». Вэнс добавил, что не знает, желают ли эти силы человечеству добра или зла, однако отметил, что старается молиться, быть хорошим человеком и делать свою работу как можно лучше.

До этого Джей Ди Вэнс во время подкаста заявил о своей одержимости темой НЛО, а также рассказал о планах погрузиться в ее изучение. По словам политика, за первые шесть месяцев пребывания в Белом доме он не смог найти время на то, чтобы разобраться в этом, в связи с высокой занятостью. Говоря об этом, вице-президент США улыбался, из-за чего в западных СМИ поставили под сомнение серьезность этого высказывания.

Ранее психолог объяснил, почему люди верят в магию.

