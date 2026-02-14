Размер шрифта
Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

Премьер Дании Фредериксен не видит угрозу Гренландии со стороны России
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала неожиданное заявление о потенциальной угрозе для Гренландии со стороны России. Несмотря на то, что в настоящий момент такая угроза отсутствует, Фредериксен отметила в YouTube-канале возможность ее появления в будущем.

«В какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим», – заявила Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик отказалась назвать стоимость Гренландии, отметив, что многие жители острова не хотят становиться гражданами США и уже ясно выразили свою позицию.

14 февраля администрация премьер-министра Дании Метте Фредериксен заявила об успешных переговорах между главой датского правительства, премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредриком Нильсеном и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно официальному сообщению, стороны пришли к ряду взаимовыгодных соглашений, которые лягут в основу дальнейшего сотрудничества.

Ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Европой по поводу Гренландии.
 
