Трамп заявил о планах США добывать редкоземельные металлы в Руанде и ДР Конго

США в рамках новых соглашений направят в Демократическую Республику Конго (ДРК) и Руанду компании для добычи редкоземельных металлов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между африканскими государствами, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы отправим некоторые из наших крупнейших и лучших компаний в эти две страны. Мы будем добывать редкоземельные металлы, вывозить часть активов и платить. Все будут много зарабатывать», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что это только два из многих новых соглашений, связанных с поставками минерального сырья, которые заключила его администрация в 2025 году.

В конце мая сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность инвестировать в сферу добычи минералов в Руанде и ДР Конго, если две страны заключат мирное соглашение.

По данным Reuters, США заинтересованы в добыче олова, тантала и вольфрама на востоке ДРК, которые затем будут перевозить в Руанду для переработки и продажи за рубеж. Предполагается, что это снизит напряженность между государствами и повысит их доходы.

Ранее Институт мира США переименовали в честь Трампа.