Эстония отозвала посла из Грузии из-за охлаждения отношений

Посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар, занимавшая должность с 2024 года, переводится в Армению из-за охлаждения отношений между Тбилиси и Таллином. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что диппредставительство возглавит временный поверенный в делах.

Издание отмечает, ссылаясь на грузинские СМИ, что Эстония регулярно критикует Грузию за «отступление от демократии», со своей стороны, Тбилиси заявляет о вмешательстве Таллинна во внутренние дела.

Официальных комментариев пока не поступало.

В конце января председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинские неправительственные организации регистрируются в Эстонии с целью уклонения от требований закона «О грантах».

По его утверждению, в данном случае имеет место мошенническая схема, в которой замешаны Евросоюз и Таллин.

Ранее Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за намерения говорить с Россией.