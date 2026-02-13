Эксперт оценил «ядерный эксперимент» США в Армении

Применение в Армении американских малых модульных реакторов рискованно, поскольку даже в США эта технология недостаточно опробована. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров, комментируя соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенное между Ереваном и Вашингтоном.

«На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», — пояснил Уваров.

По мнению эксперта, премьер-министр Армении Никол Пашинян движим исключительно политической мотивацией, желая через подписанное соглашение сблизиться с Соединенными Штатами.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

