Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле ответили на остановку работы «Дружбы» со стороны Киева

Песков заявил, что не обладает информацией об остановке работы «Дружбы»
Maxim Shemetov/Reuters

В Кремле не подтвердили заявления Киева о том, что останова транзита нефти в Восточную Европу по нефтепроводу «Дружба» произошла из-за ударов России по участку, где проходят трубы на украинской территории. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всей информацией по этим вопросам располагает «Минэнерго» России.

«Это я не могу сказать, нужно обращаться в наше «Минэнерго» или компании, которые обеспечивают прокачку. Точной информацией мы не располагаем», — отметил Песков.

Как сообщало ранее агентство «РИА Новости», министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала нефть, идущую в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Причиной этому он назвал попытку Киева создать сложности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Сийярто выразил уверенность, что это было политическим решением президента Украины Владимира Зеленского, а не реальными проблемами с нефтепроводом «Дружба», которые якобы возникли по вине России.

Ранее Венгрия заявила, что ЕС не должен вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!