Песков заявил, что не обладает информацией об остановке работы «Дружбы»

В Кремле не подтвердили заявления Киева о том, что останова транзита нефти в Восточную Европу по нефтепроводу «Дружба» произошла из-за ударов России по участку, где проходят трубы на украинской территории. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всей информацией по этим вопросам располагает «Минэнерго» России.

«Это я не могу сказать, нужно обращаться в наше «Минэнерго» или компании, которые обеспечивают прокачку. Точной информацией мы не располагаем», — отметил Песков.

Как сообщало ранее агентство «РИА Новости», министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала нефть, идущую в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Причиной этому он назвал попытку Киева создать сложности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Сийярто выразил уверенность, что это было политическим решением президента Украины Владимира Зеленского, а не реальными проблемами с нефтепроводом «Дружба», которые якобы возникли по вине России.

Ранее Венгрия заявила, что ЕС не должен вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.