Стало известно о планах Трампа приостановить предоставление гарантий безопасности Украине

Politico: США не дадут Украине гарантии безопасности до заключения мира с РФ

США не предоставят гарантии безопасности Украине до тех пор, пока Киев не достигнет договоренностей о мирном соглашении с Москвой. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По словам высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп таким образом пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер не хочет подписывать соглашение между Вашингтоном и Киевом просто так, а тем более, если оно помешает переговорам с российской стороной, сказал собеседник издания.

Камнем преткновения на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины остается территориальный вопрос, обе стороны настаивают на своем, тем не менее все чувствуют, что возможность двигаться дальше есть, отметил источник.

9 февраля Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Киева уже готовы. Он подчеркнул, что не может быть альтернативы безопасности, миру и восстановлению Украины.

Ранее Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету.