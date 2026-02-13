Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Политику Азербайджана на Южном Кавказе описали поговоркой

Политолог Силаев: Азербайджан чувствует себя ухватившим Бога за бороду
Bulkin Sergey/Global Look Press

Азербайджан очень уверенно чувствует себя на Южном Кавказе, стремясь установить там свое лидерство. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Когда Армения отказалась от спорного статуса Нагорного Карабаха, Азербайджан почувствовал, что ухватил Бога за бороду», — рассказал он.

По его словам, власти Азербайджана все чаще говорят об установлении новой системы безопасности, где они бы занимали позицию лидера. При этом такая позиция стала распространяться не только на Армению, но и на другие страны, находящиеся рядом, к примеру, на Грузию.

Как отмечает политолог, Азербайджан видит, что у него появился исторический шанс для крепления своего внешнеполитического статуса, который он не хочет упускать.

До этого Силаев усомнился в вероятности размещения американской ЧВК в Армении.

Ранее эксперт оценил планы Армении отказаться от зерна из России в пользу украинского.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!