Политику Азербайджана на Южном Кавказе описали поговоркой

Азербайджан очень уверенно чувствует себя на Южном Кавказе, стремясь установить там свое лидерство. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Когда Армения отказалась от спорного статуса Нагорного Карабаха, Азербайджан почувствовал, что ухватил Бога за бороду», — рассказал он.

По его словам, власти Азербайджана все чаще говорят об установлении новой системы безопасности, где они бы занимали позицию лидера. При этом такая позиция стала распространяться не только на Армению, но и на другие страны, находящиеся рядом, к примеру, на Грузию.

Как отмечает политолог, Азербайджан видит, что у него появился исторический шанс для крепления своего внешнеполитического статуса, который он не хочет упускать.

