Эксперт оценил планы Армении отказаться от зерна из России в пользу украинского

Политолог Николай Силаев в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки РФ о планах Армении отказаться от российского зерна в пользу украинского. По мнению эксперта, Киев стремится заместить Москву на рынке зерна в Закавказье.

«Однако здесь есть ряд нюансов. Во-первых, это очень сложно сделать. Москва — традиционный поставщик зерна в Закавказье. Во-вторых, возникают проблемы с логистикой. Поставлять зерно в Армению Украина может сейчас только по Черному морю, где идут боевые действия», — отметил Силаев.

Кроме того, по его словам, рынок Закавказья небольшой — там проживает порядка 17 миллионов человек. Это гораздо меньше населения Турции и Египта, которые тоже закупают зерно у РФ.

12 ноября Служба внешней разведки сообщила о планах Армении отказаться от поставок российского зерна. По информации ведомства, Ереван намерен закупать более дорогое зерно с Украины. В Кремле подчеркнули, что заявления СВР никогда не бывают голословными. Премьер Армении Никол Пашинян назвал сообщение российской разведки «полнейшим абсурдом», не прочитав его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, сколько зерна планируют собрать в новых регионах.