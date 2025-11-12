На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил планы Армении отказаться от зерна из России в пользу украинского

Политолог Силаев: Киев стремится занять место РФ на рынке зерна в Закавказье
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Политолог Николай Силаев в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки РФ о планах Армении отказаться от российского зерна в пользу украинского. По мнению эксперта, Киев стремится заместить Москву на рынке зерна в Закавказье.

«Однако здесь есть ряд нюансов. Во-первых, это очень сложно сделать. Москва — традиционный поставщик зерна в Закавказье. Во-вторых, возникают проблемы с логистикой. Поставлять зерно в Армению Украина может сейчас только по Черному морю, где идут боевые действия», — отметил Силаев.

Кроме того, по его словам, рынок Закавказья небольшой — там проживает порядка 17 миллионов человек. Это гораздо меньше населения Турции и Египта, которые тоже закупают зерно у РФ.

12 ноября Служба внешней разведки сообщила о планах Армении отказаться от поставок российского зерна. По информации ведомства, Ереван намерен закупать более дорогое зерно с Украины. В Кремле подчеркнули, что заявления СВР никогда не бывают голословными. Премьер Армении Никол Пашинян назвал сообщение российской разведки «полнейшим абсурдом», не прочитав его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, сколько зерна планируют собрать в новых регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами