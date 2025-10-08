В России назвали оружие США, передачи которого Украине стоит опасаться

Настоящей угрозой для Российской Федерации могут стать поставки США не «Томагавков», а крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Об этом сообщил Telegram-канал «Старше Эдды».

«Реальной угрозой может стать передача вместо «Томагавков» других ракет – например, JASSM, которая имеет шанс быть воспринята без лишних проблем – деэскалация...», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, в арсенале США имеется несколько тысяч таких ракет, а также противокорабельных ракет LRASM. Сообщается, что запас американской армии хранится 25 лет, а у JASSM, произведенных ранее остальных, уже подходит к концу срок хранения.

При этом в публикации говорится, что вопрос передачи президентом США Дональдом Трампом ракет Tomahawk — скорее медийный, чем практический. Отмечается, что Трамп осознает вес и количество аргументов против таких поставок.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в МИД России обратились к США в связи с возможной поставкой Tomahawk Украине.