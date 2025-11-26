На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это мой стиль»: генсек НАТО рассказал, почему назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Рютте назвал делом вкуса решение назвать Трампа папочкой
true
true
true
close
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте объяснил решение назвать президента США Дональда Трампа «папочкой» своим «стилем», который присущ ему при ведении переговоров. Об этом Рютте рассказал агентству RND.

«Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет», — подчеркнул он.

По словам Рютте, когда он назвал президента США «папочкой», он не понимал, к каким возможным последствиям это может привести.

В Гааге 24–25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей.

По словам Рютте, его слова были выражением признательности, а если кто-то заслужит похвалы, то ее нужно ему воздать. Причиной похвалы Рютте стало продавленное Трампом соглашение о повышении расходов на оборону в бюджетах стран НАТО до 5% ВВП к 2035 году.

Ранее в Финляндии высказались о повышении военных расходов в НАТО.

