Вице-премьер Патрушев назвал условие введения регулирования цен на продукты

Патрушев: госрегулирование цен на продукты – это опасная история
Введение государственного регулирования цен на продукты возможно, но на крайне короткий срок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии, его слова передает ТАСС.

По информации вице-премьера, существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на внутреннем рынке на приемлемом уровне.

«Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться», — привел пример Патрушев.

В то же время он подчеркнул, что в случае государственного вмешательства в бизнес экономический климат в стране может быть нарушен.

«Мы поддерживаем те основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. И, конечно, регулирование, государственное регулирование цены, возможно, но крайне на коротком этапе. И это очень опасная история», — сказал Патрушев.

Вице-премьер уточнил, что для нормального взаимодействия между властью и бизнесом предприниматели должны нести социальную ответственность и корректировать объемы предложения на те товары, которые пользуются ажиотажным спросом.

«Бизнес должен все-таки пытаться государству помочь в том, чтобы этот ажиотажный спрос погасить, а не пытаться заработать какие-то сверхдоходы при этой ситуации», — резюмировал Патрушев.

До этого Россиянам назвали самый подешевевший продукт в 2026 году. Так, по информации ассоциации «Руспродсоюз», цены на капусту в середине января 2026 г. снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, снизились цены на яйца — 21,1%, на картофель — на 21,1%, а также на лук — на 16,9%.

Ранее в России рухнули продажи одного из видов мяса.

