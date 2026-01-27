Размер шрифта
Политолог: Китай начал действовать, посмотрев на Россию и СВО

Политолог Котков: руководство КНР избавляется от некомпетентных военных
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай начал действовать, посмотрев на Россию и на специальную военную операцию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя скандал вокруг генерал-полковника Чжан Юся, связанный с передачей данных США.

«Я думаю, что китайское руководство сделало выводы, глядя на российскую СВО, и некомпетентными военными деятелями, а также теми, кто, возможно, могут представлять из себя опасность для правящего руководства во главе с Си Цзиньпином стали заниматься», — сказал эксперт.

Что касается возможного военного переворота в КНР, вбросы о котором появляются с завидной частотой, об этом сложно говорить, поскольку в китайской истории за последние несколько десятков лет ничего подобного не происходило, добавил он.

Как сообщает The Wall Street Journal, Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее Белоусов заявил, что РФ и КНР смотрят в одном направлении на ситуацию в мире.
 
