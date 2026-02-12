Размер шрифта
Захарова заявила о «неуклюжих шагах» со стороны Японии

Захарова: отношения России и Японии достигли точки невозврата
Владимир Песня/РИА Новости

Отношения России и Японии находятся на грани из-за действий Токио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Неуклюжие шаги со стороны Токио привели к плачевным последствиям. Отношения РФ и Японии достигли точки невозврата», — подчеркнула Захарова.

12 февраля посол России в Токио Николай Ноздрев сообщил о том, что предпосылки для диалога России с Японией по вопросу о мирном договоре в нынешних условиях не просматриваются. По его словам, Москва всегда выражала желание провести переговоры с японской стороной о заключении соглашения, охватывающего вопросы мира, дружбы и добрососедства. Дипломат при этом отметил, что подписания такого документа открыло бы двери для более интенсивного и высокого уровня сотрудничества.

До этого японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с РФ мирный договор, несмотря на тяжелое состояние отношений. По ее словам, позиция Токио решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор с Москвой остается неизменной.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.
 
