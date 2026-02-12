Политолог: Россия должна воспользоваться внезапной сменой риторики Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон за последние несколько дней выступил с неожиданными заявлениями. В частности, он призвал европейских коллег возобновить диалог с Москвой, а также анонсировал противостояние с США. Россия должна успеть воспользоваться этой сменой позиции политика и обернуть ее в свою пользу, но действовать важно очень осторожно, заявил политический обозреватель Марк Бернардини Общественной Службе Новостей.

«России нужно обязательно использовать данную сиюминутную риторику французского президента, но ни в коем случае не доверять ему, уж больно часто он доказывал свой скользкий оппортунизм», — подчеркнул эксперт.

Политолог напомнил, что Макрон начал демонстрировать воинственную риторику в отношении президента США Дональда Трампа, который в свою очередь делает все, чтобы «поставить на колени Европу». Для борьбы с американским лидером Макрону необходимы «совместные заимствования» для инвестиций, в том числе – в перевооружение Украины, считает обозреватель. По его мнению, все это заставляет французского президента ощущать себя «кукловодом», главенствующим над другими европейскими лидерами.

«В преддверии неформальной встречи 12 февраля в Бельгии лидеров Евросоюза, конкуренция становится столкновением, без исключения запрещенных приемов», — заключил Бернардини.

Напомним, президент Франции предложил европейским коллегам вернуться к диалогу с Россией, дав понять, что дальше откладывать этот разговор невозможно. Почти одновременно французский лидер обвинил Дональда Трампа в стремлении расколоть Евросоюз и поставить его в зависимость от решений Вашингтона. О попытке Парижа перезапустить контакт с Москвой, страхах Европы перед США и риске нового раскола внутри ЕС — в материале «Газеты.Ru».

