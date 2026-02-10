Политолог Рар: принятие Украины в ЕС подтвердит курс Брюсселя на конфликт с РФ

Немецкий политолог Александр Рар оценил намерение Брюсселя частично принять Украину в Европейский союз (ЕС). По его мнению, ЕС будет всеми силами и вне всяких правил затягивать в объединение западные и центральные регионы страны, чтобы «сохранить лицо» по окончании конфликта.

При этом европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус», обратил внимание эксперт.

«Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», — заключил Рар.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

Ранее в Европе рассказали, как обойти вето Орбана на вступление Украины в ЕС.