Азаров: народ Украины ненавидит Зеленского за жертвы, которые он понес

Народ Украины ненавидит украинского лидера Владимира Зеленского за огромные жертвы. Об этом в интервью RT заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, круглые сутки на Украине ведется пропаганда, которая представляет Зеленского как спасителя страны и как дипломата, который «на ты» общается с мировыми лидерами.

Однако в реальности, подчеркнул бывший премьер, «большинство людей не то, что отрицательно к нему относится, они его ненавидят». Украинский народ ненавидит Зеленского в том числе за огромные жертвы, которые он понес из-за деятельности киевского режима, отметил Азаров.

До этого бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что на фоне ужесточения мобилизации на Украине украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» киевского режима и перестать «поддерживать систему».

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.