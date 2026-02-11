Размер шрифта
«Очередное бумагомарание»: в Госдуме высказались о требованиях Каллас к России

Депутат Белик назвал филькиной грамотой список требований Каллас к России
Liesa Johannssen/Reuters

Предложение верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о списке требований ЕС к России по урегулированию конфликта на Украине является «филькиной грамотой». Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится. Ее список требований — очередное бумагомарание и «филькина грамота», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что Каллас следует прекратить спекулировать на теме урегулирования на Украине и не мешать переговорному процессу. По его словам, с Россией не стоит вести диалог языком ультиматумов.

Накануне Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Ранее в Госдуме объяснили «специфическим мыслительным процессом» слова Каллас о России.
 
