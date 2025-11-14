В посольстве заявили, что США фактически конфисковали несколько дипобъектов России

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в США. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

«Американские власти в период 2016-2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба», — уточнили в диппредставительстве.

Посольство регулярно ставит перед госдепом вопрос об изъятой российской дипломатической собственности. При этом ситуация вокруг этой проблемы мешает планам по преодолению токсичного наследия в отношениях Москвы и Вашингтона.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства в Сан-Франциско и резиденциях генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле.

В августе посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в США решение других вопросов затруднено.

Также, по его словам, восстановление прямого авиасообщения могло бы способствовать реальной нормализации отношений двух стран.

Ранее Рябков заявил, что Россия будет дожимать США по вопросам возврата дипсобственности.