На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве заявили, что США фактически конфисковали несколько дипобъектов России

Посольство РФ: США фактически конфисковали шесть дипломатических объектов
true
true
true
close
Carolyn Kaster/AP

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в США. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

«Американские власти в период 2016-2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба», — уточнили в диппредставительстве.

Посольство регулярно ставит перед госдепом вопрос об изъятой российской дипломатической собственности. При этом ситуация вокруг этой проблемы мешает планам по преодолению токсичного наследия в отношениях Москвы и Вашингтона.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства в Сан-Франциско и резиденциях генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле.

В августе посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в США решение других вопросов затруднено.

Также, по его словам, восстановление прямого авиасообщения могло бы способствовать реальной нормализации отношений двух стран.

Ранее Рябков заявил, что Россия будет дожимать США по вопросам возврата дипсобственности.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами