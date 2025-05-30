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Тбилиси обвинил Польшу и Францию в атаке на грузинскую экономику

Депутат Папуашвили: Польша и Франция атакуют грузинскую экономику
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Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Польша и Франция, призывая своих гражданам воздержаться от поездок в Грузию из-за якобы возможных отказов во въезде, атакуют экономику республики. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«После безуспешных атак на грузинскую политику мы видим теперь нападение на экономику Грузии со стороны двух стран «Веймарского треугольника», — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что «туризм является важной сферой благосостояния граждан Грузии, поэтому безосновательные нападки являются атакой на национальные интересы Грузии».

Парламентарий также привел статистические данные, опровергающие заявления Парижа и Варшавы о частых отказах в пересечении границы Грузии их гражданам.

До этого Папуашвили заявил, что постпредство Евросоюза и посольство Швеции финансируют «создание идеологической базы экстремизма» в Грузии. Так он прокомментировал заявление неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», назвавшей власти республики «нелегитимными».

Ранее грузинские власти осудили решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов.

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