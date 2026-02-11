Трамп начал встречу с Нетаньяху

В Белом доме начались переговоры Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.

Встреча политиков проходит в закрытом от прессы формате. Ожидается, что Трамп и Нетаньяху обсудят американо-иранские ядерные переговоры.

Перед переговоров с Трампом Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора глава израильского кабмина подписал соглашение о вступлении страны в состав «Совета мира».

25 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль на встречу с премьер-министром страны. Тема переговоров была сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах». Этот КПП является единственным переходом сектора Газа, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.