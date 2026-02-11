«Великая премьерка»: в МИД объяснили слова Каллас об уступках со стороны России

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований к России в рамках мирного решения конфликта на Украине направлено на срыв переговоров, такие дополнительные претензии выглядят неадекватно. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«К этому стоит относиться как вызывающей позиции европейцев, на которых лежит вина по продолжению кровопролития на территории Украины как минимум последний год. Война идет за счет европейцев и предоставляемой ими финансовой помощи», — подчеркнул дипломат.

В этой связи, добавил Мирошник, дополнительные претензии со стороны Европы «выглядят как минимум неадекватно». Он также напомнил, что Каллас предыдущими заявлениями «продемонстрировала свое не совсем адекватное восприятие реальности».

«Главная цель европейцев, выразителем которой является, в том числе великая эстонская премьерка Кая Каллас, — стремление сорвать любые возможные договоренности, поэтому высказывания или предложения каких-то дополнительных условий, работают исключительно на срыв переговоров», — заключил посол.

Мирошник подытожил, что прислушиваться к такого рода заявлениям «точно контрпродуктивно» для реализации мирных договоренностей по Украине.

10 февраля Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

«И для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия <…> русским», — заявляла Каллас.

