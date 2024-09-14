В Нижнем Новгороде инсценировали захват заложников в Беслане

На Дне солидарности в борьбе с терроризмом в Нижнем Новгороде вооруженные люди повторили сцену с захватом заложников в Беслане. Видео разместил Telegram-канал Baza.

Согласно публикации, мероприятие проходило 3 сентября в Парке Победы на набережной Гребного канала. Там в том числе организовали фестиваль единоборств и турнир по киберкарате в VR-очках.

«Посетителям показали и захват заложников в бесланской школе — на сцену поднялись заложники, террористы, пустили дым, стреляли холостыми», — говорится в посте.

Telegram-канал уточнил, что в это время ведущий рассказывал о событиях 20-летней давности в Беслане. Очевидцы сообщили, что происходящее напугало маленьких детей, они «чуть не плакали».

1 сентября 2004 года во время линейки боевики захватили школу №1 в Беслане, загнав в спортзал больше тысячи человек. Три дня террористы не давали заложникам ни воды, ни еды. Первоначальный план штурма школы был сорван из-за прогремевших взрывов. Более 800 человек были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.

Два года назад учителя организовали имитацию теракта в школе Кабардино-Балкарии. Они переодели школьников в камуфляжную форму, дали им учебное оружие и заставили имитировать захват заложников среди других учащихся образовательного учреждения. Учителя утверждали, что якобы согласовали с родителями учения и даже давали просмотреть им сценарий. Местные жители возмутились данным инцидентом.

Ранее в Калуге актеры в форме ВСУ инсценировали захват заложников на спектакле «Вежливые люди».