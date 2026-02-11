Политолог Руслан Осташко прокомментировал сообщения западных СМИ о подготовке мирного соглашения между Россией и Украиной. По мнению

эксперта, которое приводит Tsargrad.tv, любые разговоры о близком договоре — «не более чем спекуляция».

Согласно его оценкам, ни по одному ключевому направлению нет признаков готовности к реальным компромиссам. Действия западных кураторов Киева, напротив, демонстрируют их приверженность курсу на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта.

Осташко подчеркивает, что пока не признаны геополитические реалии и не устранены первопричины кризиса, мирные инициативы Запада будут носить имитационный характер и использоваться либо для внутренней аудитории, либо для тактической паузы.

8 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

По их словам, предусматривается проведение референдума по соглашению и выборов на Украине в мае.

Ранее в Совфеде предупредили о масштабных фальсификациях на референдуме и выборах на Украине.