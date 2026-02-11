Размер шрифта
Европейские страны НАТО получат более заметную роль в военном руководстве альянса

Telegraph: граничащие с РФ страны НАТО будут играть значимую роль в руководстве
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Граничащие с Россией страны-члены НАТО будут играть более значимую роль в военном руководстве альянса. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на чиновника из организации.

Отмечается, что европейские союзники по НАТО договорились о новом распределении ответственности старших офицеров в рамках командной структуры блока.

9 февраля издание Politico сообщило, что Вашингтон намерен передать европейским союзникам управление двумя военными командными центрами Североатлантического альянса. Так, Соединенные Штаты хотят, чтобы Великобритания взяла под контроль командование объединенных сил НАТО в американском Норфолке, а Италия обеспечила личным составом командование объединенных сил альянса в Неаполе. При этом Вашингтон планирует взять под свое управление командование морских сил НАТО в британском Хартфордшире.

3 февраля сообщалось, что страны Европейского союза всерьез задумываются о европейской альтернативе пятой статье НАТО, поскольку стали сомневаться в том, что США в случае надобности окажут им военную помощь.

Ранее постпред США при НАТО отверг идею развала альянса.
 
