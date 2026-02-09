Постпред США при НАТО отверг идею развала альянса

США не пытаются развалить НАТО, а выступают за более равномерное распределение ответственности за безопасность Европы. Об этом на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

«Мы не пытаемся развалить НАТО. Мы стремимся сделать альянс сильнее. Президент Трамп хочет, чтобы бремя безопасности Европы несли не только американские налогоплательщики, а чтобы оно было сбалансировано и в большей степени разделено с европейскими союзниками», — сказал он.

Уитакер подчеркнул, что усиление вклада союзников должно повысить их обороноспособность.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

В конце июля прошлого года Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании.

